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Аналитики подсчитали стоимость владения популярным российским седаном

НАПИ: содержание Lada Vesta за 5 лет обойдется россиянину в 1,6 млн рублей

На содержание автомобиля Lada Vesta в Москве за пять лет придется потратить 1,61 млн рублей при цене новой машины в 1,59 млн рублей.

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Для седана 2024 г. в. в комплектации Comfort с мотором 1.8 и вариатором за это время на ТО будет израсходовано 56,6 тыс. рублей, 15,2 тыс. рублей уйдет на транспортный налог, 36,8 тыс. рублей будет потрачено на текущий ремонт.

На топливо придется потратить 333,6 тыс. рублей, а страхование ОСАГО и каско обойдется в 89,2 тыс. рублей и 360,8 тыс. рублей соответственно, подсчитали специалисты.

При пробеге в 75 тыс. км за пять лет седан потеряет в стоимости 665 тыс. рублей. Остаточная стоимость Lada Vesta равна 922,9 тыс. рублей.

Lada Vesta
Lada Vesta

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: НАПИ

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 135
01.11.2024 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-57