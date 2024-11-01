Чтобы зимой не остаться без тормозов — что нужно проверить в авто перед морозами
Серьезные ошибки автовладельцев при подготовке транспортного средства к зимнему сезону могут обернуться проблемами с системой охлаждения и тормозной системой. Об этом рассказал гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.
«Не все проверяют уровень электролита и его чистоту перед зимним сезоном. Но в случае обнаружения в электролите металлических хлопьев, опилок, стружки рекомендуется заменить аккумулятор, так как в скором времени может произойти разрушение пластин», – объяснил топ-менеджер.
Кроме того, обязательно нужно проверять охлаждающую жидкость, чтобы убедиться, что ее уровень находится строго между средней и максимальной отметкой, и что она чистая, подчеркивает Матвеев.
Нужно проверить также все патрубки и прочие резиновые детали системы охлаждения, потому что наличие даже минимальных повреждений спровоцирует их выход из строя в минусовые температуры. А это уже чревато серьезными нарушениями работы двигателя, предостерегает эксперт
«Важно заменить изношенные детали ходовой части до наступления холодов. Изношенные сайлентблоки, втулки и стойки стабилизаторов при отрицательных температурах придут в негодность намного быстрее. То же нужно сделать со старыми стеклоочистителями: в условиях наледи щетки испытывают повышенную нагрузку, а резина на морозе становится жестче и быстрее изнашивается», – подчеркивает специалист.
Обязательно перед серьезными заморозками нужно проверить состояние колодок, тормозных дисков, тормозной жидкости и цилиндров, иначе во время гололеда малейшие дефекты спровоцируют потерю управления над автомобилем и занос, уточняет Матвеев.
Автовладельцы зачастую не обрабатывают замки, резиновые уплотнители дверей, багажника, капота, крышки бензобака водоотталкивающими средствами и не наносят свежую силиконовую смазку. А это очень большая ошибка, указывает Матвеев. Жителям регионов с экстремально низкими температурами вообще нельзя пренебрегать дополнительной теплоизоляцией автомобиля. В частности, нужно использовать специальные автомобильные одеяла для моторного отсека и защиты радиатора, желательно со всех сторон, резюмирует эксперт.
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Источник: lenta.ru