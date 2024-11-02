Не доросли! Kia оправдывается за странный дизайн пикапа Tasman
В конце октября Kia представила пикап Tasman 2025 года, который привлек внимание своим необычным внешним видом. Хотя уже с момента публикации тизеров было ясно, что он будет отличаться от традиционных моделей, и когда Tasman был наконец представлен, это подтвердилось.
Несмотря на странный дизайн, южнокорейская компания вполне довольна результатом. Руководитель отдела внешнего дизайна Kia Джон Бакингем отметил, что команда гордится своей работой и получила много положительных отзывов о созданном продукте
Тем не менее, в интернете можно встретить множество негативных комментариев о необычной эстетике грузовика. Но только результаты продаж покажут, как публика на самом деле восприняла Tasman, – когда он выйдет на рынок в 2025 году.
Джон Бакингем отметил, что этот автомобиль эффектен, но требует времени для того, чтобы его оценить. По его словам, после более близкого знакомства с автомобилем баланс его элементов будет восприниматься правильным, даже если сейчас он кажется непонятным. Дизайнер подытожил, что автомобиль производит сильное и смелое впечатление, и когда он проезжает мимо, его сложно не заметить.
Все дизайн-студии компании по всему миру были вовлечены в процесс создания пикапа. Было проведено около 20 исследований, прежде чем Kia выбрала три финальных проекта, которые были построены в масштабе 1:1.
Помимо его необычного внешнего вида, есть еще одна жалоба, которую высказывают люди, —отсутствие шестицилиндрового двигателя. Это понятно, учитывая, что Ford Ranger, Volkswagen Amarok и Toyota Hilux — все имеют в гамме V6. Как и в случае с дизайном, Kia защищает свое решение предлагать только четырехцилиндровые бензиновые и дизельные двигатели.
Однако генеральный менеджер по планированию продукции Kia Australia Роланд Риверо не исключает в дальнейшем появления более мощного двигателя V6, поскольку рассчитывает, что Tasman ждет долгая жизнь.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: Motor1