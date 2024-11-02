Не доросли! Kia оправдывается за странный дизайн пикапа Tasman

Главный дизайнер Kia Tasman: чтобы привыкнуть к стилю пикапа, потребуется время

В конце октября Kia представила пикап Tasman 2025 года, который привлек внимание своим необычным внешним видом. Хотя уже с момента публикации тизеров было ясно, что он будет отличаться от традиционных моделей, и когда Tasman был наконец представлен, это подтвердилось.

Kia Tasman

Несмотря на странный дизайн, южнокорейская компания вполне довольна результатом. Руководитель отдела внешнего дизайна Kia Джон Бакингем отметил, что команда гордится своей работой и получила много положительных отзывов о созданном продукте

Тем не менее, в интернете можно встретить множество негативных комментариев о необычной эстетике грузовика. Но только результаты продаж покажут, как публика на самом деле восприняла Tasman, – когда он выйдет на рынок в 2025 году.

Kia Tasman

Джон Бакингем отметил, что этот автомобиль эффектен, но требует времени для того, чтобы его оценить. По его словам, после более близкого знакомства с автомобилем баланс его элементов будет восприниматься правильным, даже если сейчас он кажется непонятным. Дизайнер подытожил, что автомобиль производит сильное и смелое впечатление, и когда он проезжает мимо, его сложно не заметить.

Все дизайн-студии компании по всему миру были вовлечены в процесс создания пикапа. Было проведено около 20 исследований, прежде чем Kia выбрала три финальных проекта, которые были построены в масштабе 1:1.

Помимо его необычного внешнего вида, есть еще одна жалоба, которую высказывают люди, —отсутствие шестицилиндрового двигателя. Это понятно, учитывая, что Ford Ranger, Volkswagen Amarok и Toyota Hilux — все имеют в гамме V6. Как и в случае с дизайном, Kia защищает свое решение предлагать только четырехцилиндровые бензиновые и дизельные двигатели.

Однако генеральный менеджер по планированию продукции Kia Australia Роланд Риверо не исключает в дальнейшем появления более мощного двигателя V6, поскольку рассчитывает, что Tasman ждет долгая жизнь.

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Источник: Motor1