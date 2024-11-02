Есть шанс стать владельцем Кадиллака короля рок-н-ролла: раритет продают на торгах
Последний Cadillac Seville 1977 года выпуска короля рок-н-ролла Элвиса Пресли выставлен на аукцион Bonhams Cars Online. Легендарный певец купил его незадолго до своей смерти, роскошный автомобиль олицетворяет ушедшую эпоху и стиль жизни Короля.
Seville оснащен мотором V8 объемом 5,7 л, Элвис Пресли лично выбирал его для себя. В автомобиле есть рация CB для поддержки связи со своей охраной и кухней в Грейсленде. Автомобиль имеет сертификат подлинности от Graceland Authenticated LLC, а оригинальные документы до сих пор носят имя Элвиса.
После смерти артиста отец певца передал Cadillac невесте Элвиса – Джинджер Олден. Позже машина попала к коллекционеру раритетных машин и выставлялась в Национальном автомобильном музее. Теперь, спустя десятилетие, уникальный Cadillac ищет нового владельца.
Bonhams – это британский аукционный дом, он является одним из старейших и крупнейших в мире. Торги будут проходить в период с 4 по 25 ноября текущего года.
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Источник: forbes.com