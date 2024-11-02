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Появились фото нового кроссовера Toyota, который будут выпускать в Китае

Кроссовер GAC Toyota bZ3X впервые покажут на автосалоне в Гуанчжоу

Компактный электрический кроссовер GAC Toyota с труднопроизносимым названием bZ3X (Би-зэт-три-экс) будет представлен на автосалоне в Гуанчжоу (15-24 ноября) и, как ожидается, выйдет на рынок в начале следующего года.

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По информации от официальных источников GAC Toyota, этот новый электрический автомобиль с интеллектуальным управлением станет первым продуктом компании в компактном сегменте, а его цена, вероятно, будет варьироваться около 200 000 юаней (2,7 млн рублей).

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Передняя часть машины выполнена в стиле, характерном для всей линейки GAC Toyota, с полосой, объединяющей фары. В целом, в дизайне автомобиля преобладают плавные изгибы.

Узкие оконные рамки в сочетании с широкими крыльями создают эффект надежности и устойчивости. Габариты нового автомобиля составляют 4600 мм в длину, 1875 мм в ширину и 1645 мм в высоту, при колесной базе 2765 мм.

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Сзади расположены вытянутые в линеечку тонкие фонари, они чуть изгибаются книзу, подчеркивая ширину машины.

Известно, что bZ3X будет будет оснащен электродвигателем с максимальной мощностью 150 кВт (204 л.с.).

Производство Toyota bZ3X будет налажено в Китае на заводе совместного предприятия GAC-Toyota.

Ране стало известно, что Renault в целях экономии собирается разрабатывать свой следующий электрокар в Китае.

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Источник: BitAuto

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Алексеева Елена
Фото:Autohome
Количество просмотров 478
02.11.2024 
Фото:Autohome
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