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В России выпустили рекордное количество Lada Largus

АВТОВАЗ: в октябре 2024 года было собрано 7,7 тысячи машин Lada Largus

В октябре на ижевском предприятии АВТОВАЗа было собрано 7711 автомобилей семейства Lada Largus, что стало рекордным показателем по объему выпуска с момента запуска модели в серию в мае 2024 года. Всего с того момента было произведено более 25,5 тысячи Lada Largus.

Lada Largus
Lada Largus

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Сейчас на площадке «Лада Ижевск» производят фургоны и 5-местные универсалы. Цена фургона Lada Largus стартует от 1 670 000 рублей, цена на универсал начинается от 1 660 000 рублей. У коммерческой версии 90-сильный мотор на 1.6 литра, пассажирский вариант комплектуется двигателем мощностью 106 л.с. На обоих вариантах 5-ступенчатая МКП.

В сентябре на «Лада Ижевск» начался выпуск электрического Lada e-Largus по цене 2,99 млн рублей. До конца года АВТОВАЗ намерен запустить 7-местную версию Ларгуса.

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Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 360
02.11.2024 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
+23