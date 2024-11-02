В России выпустили рекордное количество Lada Largus
В октябре на ижевском предприятии АВТОВАЗа было собрано 7711 автомобилей семейства Lada Largus, что стало рекордным показателем по объему выпуска с момента запуска модели в серию в мае 2024 года. Всего с того момента было произведено более 25,5 тысячи Lada Largus.
Сейчас на площадке «Лада Ижевск» производят фургоны и 5-местные универсалы. Цена фургона Lada Largus стартует от 1 670 000 рублей, цена на универсал начинается от 1 660 000 рублей. У коммерческой версии 90-сильный мотор на 1.6 литра, пассажирский вариант комплектуется двигателем мощностью 106 л.с. На обоих вариантах 5-ступенчатая МКП.
В сентябре на «Лада Ижевск» начался выпуск электрического Lada e-Largus по цене 2,99 млн рублей. До конца года АВТОВАЗ намерен запустить 7-местную версию Ларгуса.
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Источник: пресс-служба АВТОВАЗа