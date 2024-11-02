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Nissan создал Frontier Tarmac мощностью 440 л.с.

Мощный пикап Nissan Frontier Tarmac дебютировал на выставке SEMA

Компания Nissan представила на выставке SEMA в Лас-Вегасе сильно модифицированный пикап Frontier, созданный специально для дрифта.

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Идея пикапа появилась в 2021 году, а доработка заняла шесть месяцев
Идея пикапа появилась в 2021 году, а доработка заняла шесть месяцев

Автомобиль получил индивидуально настроенную подвеску, наддувный двигатель и кресла Recaro в ретро-стиле. Frontier Tarmac был разработан в сотрудничестве с Forsberg Racing под руководством легенды дрифта Криса Форсберга.

Идея пикапа появилась в 2021 году в команде Nissan Motorsports, а доработка этого экземпляра заняла шесть месяцев.

Frontier Tarmac сохранил 3,8-литровый V6, но получил наддув с водяным охлаждением и новую выхлопную систему Cat-back. В результате доработок мощность автомобиля увеличилась на 130 л.с., достигнув в общей сложности 440 л.с.

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Информации о коробке передач пока нет, однако судя по фото, сохранен стандартный селектор 9-диапазонной автоматической КП.

Мощность передается только на задние колеса, а суппорты Nismo с индивидуальными креплениями обеспечивают торможение. Сзади установлены два комплекта суппортов: один для обычного торможения и другой — для мощного гидравлического ручного тормоза, предназначенного для дрифта.

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Внутренние изменения включают рулевое колесо с отделкой из углеродного волокна и два передних кресла Recaro с уникальным дизайном. Подвеска представляет собой модифицированную версию подвески Nismo для Frontier, оснащенную регулируемыми койловерами (амортизаторы с регулируемой жесткостью) для занижения дорожного просвета.

Концепт Frontier Tarmac дебютировал на стенде Nissan на выставке SEMA в Лас-Вегасе.

Сильно модифицированный пикап Nissan Frontier Tarmac создан специально для дрифта
Автомобиль сохранил стандартный 3,8-литровый V6, но получил наддув с водяным охлаждением
Рулевое колесо с отделкой из углеродного волокна
Кресла Recaro в ретростиле
У выставочного автомобиля новая выхлопная система Cat-back
Идея пикапа появилась в 2021 году, а доработка заняла шесть месяцев
Frontier Tarmac можно увидеть на стенде Nissan на выставке SEMA в Лас-Вегасе

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Источник: Motor1

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Алексеева Елена
Количество просмотров 1301
02.11.2024 
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