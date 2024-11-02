Названы лучшие машины с пробегом за 500 тыс. рублей

Автоэксперт Баканов перечислил надежные автомобили до 500 тыс. рублей

Автоэксперт Петр Баканов перечислил наиболее надежные авто с пробегом при бюджете в 500 тыс. рублей. Он констатировал, что найти надежный автомобиль за такие деньги почти невозможно, так как все уже раскуплено.

Lada Granta

Следует выбирать ремонтопригодные и наименее проблемные варианты. Потому он рекомендовал такие бренды, как Lada, Renault и некоторые корейские модели.

Баканов отметил, что можно купить Lada Granta с пробегом 100 000 км либо Lada Priora. Что касается Renault, то лучше выбрать Symbol, Logan и Sandero. Еще можно рассматривать Kia Rio второго поколения или же Hyundai Getz.

Все эти варианты можно рассматривать к покупке, так как есть огромный рынок запчастей для этих моделей. Есть множество неоригинальных деталей, восстановленных узлов и агрегатов. Эти машины давно присутствуют на рынке, имеют хорошую репутацию, поэтому с ними больших проблем не возникнет, пояснил специалист.

Renault Logan

В пределах полмиллиона он не советует покупать китайские автомобили. За такую сумму продаются в основном проблемные машины, на ремонт которых понадобится немало денег.

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Источник: Южный автомобиль