Стоит ли этот российский грузовик своих 2 млн рублей: ироничный обзор

Блогер Илья Свиридов из «Клубного сервиса» сделал обзор УАЗа Профи

Илья Свиридов из «Клубного сервиса» сделал обзор грузовика УАЗ Профи. Бензиновый мотор ЗМЗ 2.7 литра мощностью около 150 л.с. он охарактеризовал как ненадежный и отметил, что вместо него модели больше подошел бы дизель.

Имеются вопросы и к МКП китайского производства: передачи включаются зачастую после двойного выжима сцепления, иногда и после тройного.

Также блогер иронично высказался о составной конструкции рамы автомобиля, которая удлинена для размещения кузова. У кузова в задней части есть необычные опоры, изготовленные с применением квадратиков из транспортерной ленты.

Еще Свиридов заострил внимание на креплении задних брызговиков, креплении двухлистовых рессор через дополнительную обваренную «косынку» и необычном размещении запасного колеса, до которого непросто добраться.

Блогер делал обзор нового УАЗ Профи, поэтому ржавчины, течей редуктора, мостов, раздатки и люфтов кардана не наблюдается.

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Источник: Youtube-канал «Клубный сервис»