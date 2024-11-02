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Стоит ли этот российский грузовик своих 2 млн рублей: ироничный обзор

Блогер Илья Свиридов из «Клубного сервиса» сделал обзор УАЗа Профи

Илья Свиридов из «Клубного сервиса» сделал обзор грузовика УАЗ Профи. Бензиновый мотор ЗМЗ 2.7 литра мощностью около 150 л.с. он охарактеризовал как ненадежный и отметил, что вместо него модели больше подошел бы дизель.

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Имеются вопросы и к МКП китайского производства: передачи включаются зачастую после двойного выжима сцепления, иногда и после тройного.

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Также блогер иронично высказался о составной конструкции рамы автомобиля, которая удлинена для размещения кузова. У кузова в задней части есть необычные опоры, изготовленные с применением квадратиков из транспортерной ленты.

Еще Свиридов заострил внимание на креплении задних брызговиков, креплении двухлистовых рессор через дополнительную обваренную «косынку» и необычном размещении запасного колеса, до которого непросто добраться.

Блогер делал обзор нового УАЗ Профи, поэтому ржавчины, течей редуктора, мостов, раздатки и люфтов кардана не наблюдается.

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Источник: Youtube-канал «Клубный сервис»

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Ушакова Ирина
Фото:YouTube
Количество просмотров 4764
02.11.2024 
Фото:YouTube
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Отзывы о УАЗ Профи (636)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Профи  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Комментарий:
Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил пока я не прикрутил к тяге демпфер и раздатка гудела пока не набил ваты под чехол ее ручки. Хорошо бы это на заводе делали. А так вроде ничего. Управляемость на уровне любого другого грузовика. Едет уверенно, ощущается подвеска серьезного внедорожника, причем ход очень мягкий как под грузом, так и пустым. Была затырка с заводом двигателя - оказалось нужно было просто подтянуть клеммы аккумулятора.
+1