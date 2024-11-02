Стоит ли этот российский грузовик своих 2 млн рублей: ироничный обзор
Илья Свиридов из «Клубного сервиса» сделал обзор грузовика УАЗ Профи. Бензиновый мотор ЗМЗ 2.7 литра мощностью около 150 л.с. он охарактеризовал как ненадежный и отметил, что вместо него модели больше подошел бы дизель.
Имеются вопросы и к МКП китайского производства: передачи включаются зачастую после двойного выжима сцепления, иногда и после тройного.
Также блогер иронично высказался о составной конструкции рамы автомобиля, которая удлинена для размещения кузова. У кузова в задней части есть необычные опоры, изготовленные с применением квадратиков из транспортерной ленты.
Еще Свиридов заострил внимание на креплении задних брызговиков, креплении двухлистовых рессор через дополнительную обваренную «косынку» и необычном размещении запасного колеса, до которого непросто добраться.
Блогер делал обзор нового УАЗ Профи, поэтому ржавчины, течей редуктора, мостов, раздатки и люфтов кардана не наблюдается.
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Источник: Youtube-канал «Клубный сервис»