Продажи машин люксового бренда рухнули: названы причины

Продажи автомобилей марки Maserati обвалились на 58% за девять месяцев

За первые три квартала текущего года продажи автомобилей Maserati просели на 58,3%. За указанный период было продано 8,6 тыс. машин. А, например, в 2023 году бренд реализовал 20,6 тыс. авто. На фоне такого резкого падения продаж ушел с поста гендиректор компании Давиде Грассо.

Глава Stellantis Карлос Таварес обвинил в обвале продаж «невнятную» маркетинговую стратегию и дилеров, требующих огромные скидки на машины.

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.

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Источник: Carscoops