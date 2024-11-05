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Продажи машин люксового бренда рухнули: названы причины

Продажи автомобилей марки Maserati обвалились на 58% за девять месяцев

За первые три квартала текущего года продажи автомобилей Maserati просели на 58,3%. За указанный период было продано 8,6 тыс. машин. А, например, в 2023 году бренд реализовал 20,6 тыс. авто. На фоне такого резкого падения продаж ушел с поста гендиректор компании Давиде Грассо.

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Источник: Carscoops

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 128
05.11.2024 
Фото:Unsplash
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