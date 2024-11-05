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Россияне рассказали, сколько готовы потратить на машину

CarMoney: россияне готовы потратить на новый автомобиль до 1,5 млн рублей

В текущем году российские граждане готовы потратить на покупку автомобиля до 1,5 млн рублей, показал опрос финтехсервиса CarMoney. За год эта сумма увеличилась: в прошлом году граждане готовы были потратить на покупку машины от 800 тыс. до 1,2 млн рублей.

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Приобрести автомобиль в ближайший год намерены 10% участников опроса. Из них 27% при этом хотят уложиться в 1-1,5 млн рублей. 22% опрошенных планируют потратить 1,5-2 млн.

14% россиян на покупку авто готовы выделить 2-3 млн рублей. Свыше 3 млн согласны заплатить 9% участников опроса. 10% выбирают машину до 500 000 рублей. 18% рассматривают варианты в диапазоне 500 тысяч – 1 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.

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Источник: «Газета.ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 100
05.11.2024 
Фото:Depositphotos
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