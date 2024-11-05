Эти машины признаны самыми недорогими осенью

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ТОП-10 самых дешевых новых автомобилей в России в ноябре 2024 года

Самым дешевым новым автомобилем в России на протяжении последних нескольких лет остается седан Lada Granta, цена которого начинается от 700 000 рублей. Что касается других доступных моделей в ноябре 2024 года, то второе и третье места достались внедорожникам Lada Niva.

Lada Granta
Lada Granta
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Цена классической трехдверной Legend стартует от 981 000 рублей, а Travel стоит от 1 314 000 рублей. Далее следует седан Lada Vesta, в обновленной и расширенной комплектации 2024 года такая машина стоит от 1 459 900 рублей. На пятой строчке внедорожник УАЗ Hunter за 1 510 000 рублей.

Также в перечень попал китайский кроссовер Livan X3 Pro за 1 559 000 рублей. На седьмом месте китайский седан калининградской сборки Changan Alsvin за 1 650 000 рублей. За ним следует универсал Lada Largus ижевской сборки по цене от 1 660 000 рублей. На девятом месте внедорожник УАЗ Патриот за 1 680 000 рублей, а на десятом – кроссовер Москвич 3 за 1 700 000 рублей.

УАЗ Hunter
УАЗ Hunter

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.

Lada Granta
Lada Niva Legend
Lada Niva Travel
Lada Vesta
УАЗ Hunter
Livan X3 Pro
Changan Alsvin
Lada Largus
УАЗ Патриот
Москвич 3
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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | АвтоВАЗ | УАЗ |Livan | Changan | Москвич
Количество просмотров 7493
05.11.2024 
Фото:Depositphotos | АвтоВАЗ | УАЗ |Livan | Changan | Москвич
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