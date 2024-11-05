Эти машины признаны самыми недорогими осенью

ТОП-10 самых дешевых новых автомобилей в России в ноябре 2024 года

Самым дешевым новым автомобилем в России на протяжении последних нескольких лет остается седан Lada Granta, цена которого начинается от 700 000 рублей. Что касается других доступных моделей в ноябре 2024 года, то второе и третье места достались внедорожникам Lada Niva.

Lada Granta

Цена классической трехдверной Legend стартует от 981 000 рублей, а Travel стоит от 1 314 000 рублей. Далее следует седан Lada Vesta, в обновленной и расширенной комплектации 2024 года такая машина стоит от 1 459 900 рублей. На пятой строчке внедорожник УАЗ Hunter за 1 510 000 рублей.

Также в перечень попал китайский кроссовер Livan X3 Pro за 1 559 000 рублей. На седьмом месте китайский седан калининградской сборки Changan Alsvin за 1 650 000 рублей. За ним следует универсал Lada Largus ижевской сборки по цене от 1 660 000 рублей. На девятом месте внедорожник УАЗ Патриот за 1 680 000 рублей, а на десятом – кроссовер Москвич 3 за 1 700 000 рублей.

УАЗ Hunter

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.

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Источник: Автоновости дня