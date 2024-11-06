Отлично оснащенный «китаец» дешевле 2 млн. рублей теперь официально в России

В России начались продажи компактного кроссовера Jetour X50 по цене от 1,99 млн рублей

В РФ стартовали продажи компактного кроссовера Jetour X50 по цене от 1,99 млн до 2,44 млн рублей в зависимости от комплектации. Jetour X50 представляет собой младшую модель марки, рынок РФ стал для нее дебютным. Автомобиль доступен в трех комплектациях и с двумя вариантами моторов: 1,5-литровый атмосферный (113 л.с.) и 1,5-литровый турбированный (147 л.с.).

Базовая комплектация с безнаддувным мотором и МКП включает цифровую панель приборов с диагональю 10,25 дюйма, мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, шесть аудиодинамиков, камеру заднего вида, электрический ручник. Также у автомобиля есть функция AutoHold, бесключевой доступ и прочие опции.

В комплектации за 2,29 млн рублей турбомотор работает в паре с роботом. Среди опций дополнительно присутствует подогрев второго ряда, беспроводная зарядка, светодиодные фары и многое другое.

Jetour X50

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Jetour