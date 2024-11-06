#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Кроссовер Chery Tiggo 9
15 ноября
Гибридный вариант Chery Tiggo 9 тоже появится в России
«Китайские автомобили»: гибридный Chery Tiggo 9...
По параллельному импорту могут привезти что угодно, но как быть с русификацией?
15 ноября
Названы 10+ недостатков и проблем современных китайских автомобилей
«За рулем» перечислил, с чем приходится...
Как автомобилисты выбирают автосервис: главные критерии и смена предпочтений
15 ноября
Как автомобилисты выбирают автосервис: главные критерии и смена предпочтений
Аналитики рассказали, на что ориентируются...

Отлично оснащенный «китаец» дешевле 2 млн. рублей теперь официально в России

В России начались продажи компактного кроссовера Jetour X50 по цене от 1,99 млн рублей

В РФ стартовали продажи компактного кроссовера Jetour X50 по цене от 1,99 млн до 2,44 млн рублей в зависимости от комплектации. Jetour X50 представляет собой младшую модель марки, рынок РФ стал для нее дебютным. Автомобиль доступен в трех комплектациях и с двумя вариантами моторов: 1,5-литровый атмосферный (113 л.с.) и 1,5-литровый турбированный (147 л.с.).

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
6 ведущих, 750 мм под днищем, запас хода – 2000 км: самый надежный российский внедорожник

Базовая комплектация с безнаддувным мотором и МКП включает цифровую панель приборов с диагональю 10,25 дюйма, мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, шесть аудиодинамиков, камеру заднего вида, электрический ручник. Также у автомобиля есть функция AutoHold, бесключевой доступ и прочие опции.

В комплектации за 2,29 млн рублей турбомотор работает в паре с роботом. Среди опций дополнительно присутствует подогрев второго ряда, беспроводная зарядка, светодиодные фары и многое другое.

Jetour X50
Jetour X50

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Jetour

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Jetour
Количество просмотров 557
06.11.2024 
Фото:Depositphotos | Jetour
Поделиться:
Оцените материал:
0