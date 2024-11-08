Столкнулись 15 фур и 3 легковушки: подробности страшного ДТП в Кузбассе

В Кемеровской области перекрыта автодорога из-за аварии с 19 машинами

В Кузбассе начата проверка по факту массовой аварии с участием грузовиков и рейсового автобуса на автодороге «Сибирь». Всего в ДТП участвовали 19 транспортных средств.

Сегодня из-за инцидента временно ограничили движение на участке Р-255 трассы «Сибирь». Уточняется, что на 198-м километре федеральной трассы столкнулись пятнадцать фур и три легковушки, а также автобус с пассажирами.

Известно, что все транспортные средства двигались по маршруту Кемерово – Новосибирск.

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Источник: Прокуратура Кемеровской области, Госавтоинспекция Кузбасса