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Московский автосалон RIAS-2024 отменен

Запланированный на декабрь автосалон RIAS-2024 перенесен на 2025 год

Московский автосалон RIAS-2024, который был запланирован на 12-15 декабря, не состоится в указанные сроки. Организаторы приняли решение перенести выставку на 2025 год. В качестве причин такого решения называются рыночные обстоятельства: многие участники, готовые выставить свои экспозиции на мероприятии, начали отказываться один за другим.

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«Объясняют они (участники. – Прим. ред.) это высоким утильсбором, повышенной ключевой ставкой и возросшим санкционным давлением – светиться со своими стендами некоторые китайские автопроизводители не хотят, предпочитая тихо работать через своих дилеров», – прокомментировал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Но есть и хорошая новость: запланированные в те же даты «родственные» выставки грузовой техники ComTrans и UrbanTrans пройдут в строго запланированные даты – с 10 по 13 декабря в ЦВК Экспоцентр на Красной Пресне.

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Отметим, что еще в августе 2024 года организаторы RIAS, похоже, были полны решимости провести выставку, заявляя, что виртуальные форматы, получившие популярность во время пандемии, не смогут полностью заменить настоящие международные мотор-шоу и автосалоны.

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Источник: Максим Кадаков

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Фото:RIAS
Количество просмотров 107
08.11.2024 
Фото:RIAS
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