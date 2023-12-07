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Стали известны даты проведения российского автосалона RIAS-2024

Российский международный автомобильный салон пройдет с 12 по 15 декабря 2024 года

Компания ITEMF, организовавшая выставки MIMS Automobility Moscow, Comtrans, UrbanTrans и форум IMAF, объявила даты проведения нового автомобильного салона, получившего название Российский международный автомобильный салон (Russian International Automobility Show – RIAS). Мероприятие пройдет с 12 по 15 декабря 2024 года в столичном ЦВК «Экспоцентр» при поддержке ассоциации РОАД.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Фактически автосалон вырос из проведенного в 2023 году MIMS Automobility Moscow – успешный старт проекта позволяет сделать его более масштабным, говорят в ITEMF. В компании считают, что сейчас автомобилистам важно разобраться в многообразии новых моделей, чтобы выбрать новую машину под свои запросы, и именно поэтому проведение RIAS весьма актуально.

Относительно состава участников автосалона пока полной ясности нет, но уже точно известно, что в RIAS-2024 примут участие все главные игроки китайского авторынка. Интересная особенность будущего автосалона: параллельно с RIAS в ЦВК «Экспоцентр» будут проходить выставка автобусов и городской мобильности UrbanTrans и выставка коммерческих автомобилей Comtrans International.

Заранее узнать о продаже билетов на RIAS можно на официальном сайте RIAS и MIMS, а также в соцсетях проекта – группе VK или Telegram. Подписчикам при покупке билета обещаны специальные условия.

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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
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