На сколько оштрафуют за драку на дороге

Автоюрист Воропаев: За драку водителя могут оштрафовать на 30 тыс. рублей

Многие водители не знают, что делать, если дорожный конфликт превращается в мордобой и один из участников пытается повредить машину, заметил автоюрист Лев Воропаев.

Он рассказал, что первым делом нужно вызвать полицию. Защита машины не считается самообороной, поскольку в такой ситуации урон наносится имуществу. Если один из участников конфликта решит атаковать оппонента, это может привести к возбуждению административного или уголовного дела, в зависимости от размеров ущерба.

Оба водителя могут получить штрафы (от 5 до 30 тысяч рублей) за рукопашный бой. При нанесении сильных увечий наказание будет установлено в соответствии с Уголовным кодексом, пояснил юрист.

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Источник: Газета.Ru