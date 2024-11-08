Названы самые продаваемые машины УАЗ

УАЗ продал в России 2,9 тыс. машин в октябре 2024 года

В октябре 2024 года УАЗ реализовал в России 2,9 тыс. машин. Самыми продаваемыми стали автомобили семейства СГР («буханка» и грузовик на ее основе), на них пришлось почти 1,3 тыс. машин. Внедорожников Патриот за месяц было продано 647 экземпляров, также было куплено 456 экземпляров УАЗа Пикап.

Было реализовано 487 грузовиков семейства Профи и 25 внедорожников Хантер. С января по октябрь предприятие продало 28,9 тыс. машин, что на 1% больше, чем за тот же период 2023 года. В 2025 году завод намерен выпустить дизельный Профи, а также Патриот с новой коробкой передач.

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Источник: «Автостат»