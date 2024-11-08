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Названы самые продаваемые машины УАЗ

УАЗ продал в России 2,9 тыс. машин в октябре 2024 года

В октябре 2024 года УАЗ реализовал в России 2,9 тыс. машин. Самыми продаваемыми стали автомобили семейства СГР («буханка» и грузовик на ее основе), на них пришлось почти 1,3 тыс. машин. Внедорожников Патриот за месяц было продано 647 экземпляров, также было куплено 456 экземпляров УАЗа Пикап.

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Было реализовано 487 грузовиков семейства Профи и 25 внедорожников Хантер. С января по октябрь предприятие продало 28,9 тыс. машин, что на 1% больше, чем за тот же период 2023 года. В 2025 году завод намерен выпустить дизельный Профи, а также Патриот с новой коробкой передач.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1389
08.11.2024 
Фото:freepik / freepik
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