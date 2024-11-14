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Почти 500 тысяч автомобилей отзовут из-за высокого риска аварии в связи с дефектом

General Motors отзывает более 460 000 автомобилей из-за неполадок с коробкой передач

Американский автоконцерн General Motors (GM) анонсировал отзыв более 460 тысяч автомобилей с рынка США из-за обнаруженного дефекта в коробке передач. Об отзывной кампании написали зарубежные СМИ со ссылкой на данные Национального управления дорожной безопасности США (NHTSA).

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Отзыв распространится на 461 839 автомобилей из-за повышенного риска аварии. Согласно информации NHTSA, речь идет о моделях Chevrolet Silverado, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra, GMC Yukon и Cadillac Escalade 2020-2022 модельных годов, а также некоторые другие.

Владельцам этих машин необходимо обратиться к официальным дилерам GM для замены неисправных деталей на новые. Кроме того, руководство GM призвало дилерские центры немедленно остановить продажу указанных автомобилей.

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Источник: reuters.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 21
14.11.2024 
Фото:Wikimedia
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