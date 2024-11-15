Что за «бархатные тяги» такие? Это БЕЛАЗ!

БЕЛАЗ продает фирменные ботинки, которые в разы дешевле западных аналогов

Кажется, БЕЛАЗ переплюнул МАЗ с его колбасой. В Сети вирусятся фотографии фирменных ботинок БЕЛАЗ – кто-то называет их «рабочей обувью», а кто-то сообщает, что продает их, в частности, белорусская Lamoda, цена товара в которой составляет 120,93 белорусских рубля, тогда как аналогичные фирменные ботинки Timberland стоят 1124,10 рублей. Разница есть! Но давайте разбираться.

Стало известно, что продукт это не новый – просто сейчас на него обратил внимание один из покупателей, запостил первое фото, и началось. По факту БЕЛАЗ тихой сапой продает этот мерч с 2020 года. Кто-то заметил, что с тех пор цена на ботинки упала с 240 до 121 белорусского рубля, что составляет около 3600 российских рублей.

Правда, как установил «За рулем», актуальная цена ботинок на сайте интернет-магазина сувенирной продукции БЕЛАЗа – 8050 российских рублей, то есть 275 белорусских! Значит, никакого удешевления не было? Или подняли цены на волне хайпа?

Как бы там ни было, а товар достойный и своих денег (все еще невеликих), по всей вероятности, стоит. Пока соцсети восхищаются брутальным классическим обликом и тиснением в виде фирменной эмблемы жодинских «колоссов на колесах», посмотрим, что пишет об обуви сам БЕЛАЗ.

«Ботинки БЕЛАЗ – это хороший выбор для людей, любящих комфорт и качество. Конструкция и свойства, заложенные при создании данной модели, позволяют применять ее не только в городском, но и загородном режиме. Материалы, используемые для изготовления обуви БЕЛАЗ, подбирались с учетом их использования в агрессивной среде. Ботинки BL70 – это лучшее соотношение цены и качества», – говорится в описании товара.

Ботинки выпускаются в размерах от 40 до 44 и в двух цветах – коричневом (на фото) и черном.

Верх выполнен из натуральной кожи, подошва полимерная, а шнурки – из синтетического волокна. Производство – Китай. Кстати, в каталоге БЕЛАЗа есть и другие фирменные аксессуары: рюкзаки, чемоданы, ключи, часы, брелоки и рулетки.

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Источник: shopbelaz.by, Подслушано Беларусь, Клуб печорских водителей