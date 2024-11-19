Калина отметила 20-летие!
18 ноября 20 лет со старта серийной сборки отметила вазовская Lada Kalina. Дата была выбрана не случайно: 11-й месяц и 18-е число перекликались с заводским индексом седана, ставшим базовом в семействе, – ВАЗ-1118. Позже к нему добавились хэтчбек ВАЗ-1119, стартовавший в 2006-м, и универсал ВАЗ-1117, вставший на конвейер в 2007-м. Оба выпускались до 2013 года, тогда как седан продержался в производстве лишь до 2011 года, когда его сменила Lada Granta.
Калина считается самым масштабным и инновационным проектом АВТОВАЗа в 1990-2000 годы – по нескольким причинам. Во-первых, это было первое семейство Lada, полностью разработанное с применением 3D-моделирования. Во-вторых, под Калину построили отдельное сборочное производство – «СКП Калина», на территории завода, но вне традиционного главного конвейера. В третьих, именно на Калине внедрили современные методы подсборки и модульной сборки.
Калина в свое время была трудным наследием провального проекта AVVA, но в результате стала по-настоящему народным автомобилем. Во втором поколении семейство прошло глубокую модернизацию, сохранило в семействе универсал и хэтчбек (седан был отдан соплатформенной Гранте), впервые в истории АВТОВАЗа обзавелось автоматической коробкой передач...
В 2018 году все типы кузова с добавившейся кросс-версией универсала объединили уже в семействе Lada Granta, которое считается полноправным наследником Калины, столь же народным автомобилем и нынешним безоговорочным бестселлером АВТОВАЗа. Эти машины собирают там же, где 20 лет назад собрали первые серийные седаны – в «СКП Калина». А в 2025 году там же начнут производить еще одну модель – принципиально новую Lada Iskra.
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Источник: Автопоток, Борис Котелло