Китайский автогигант хочет открыть производство в России
Китайский концерн FAW ищет площадку для производства автомобилей в РФ, пишет KazanFirst со ссылкой на гендиректора FAW по РФ и СНГ Ли Юнцзюня.
В ходе международного форума «Ростки», посвященного сотрудничеству России и КНР, представитель китайского концерна сообщил, что компания рассматривает Татарстан для выпуска машин, а также намерена найти партнеров для местной сборки.
К соответствующему решению в компании пришли после падения спроса на автомобили FAW в РФ на фоне увеличения утильсбора и ставки рефинансирования ЦБ.
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Источник: KazanFirst