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Китайский автогигант хочет открыть производство в России

Концерн FAW планирует запустить завод в Поволжье

Китайский концерн FAW ищет площадку для производства автомобилей в РФ, пишет KazanFirst со ссылкой на гендиректора FAW по РФ и СНГ Ли Юнцзюня.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В ходе международного форума «Ростки», посвященного сотрудничеству России и КНР, представитель китайского концерна сообщил, что компания рассматривает Татарстан для выпуска машин, а также намерена найти партнеров для местной сборки.

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К соответствующему решению в компании пришли после падения спроса на автомобили FAW в РФ на фоне увеличения утильсбора и ставки рефинансирования ЦБ.

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Источник: KazanFirst

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 41
20.11.2024 
Фото:Wikimedia
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