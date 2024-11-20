Китайский автогигант хочет открыть производство в России

Концерн FAW планирует запустить завод в Поволжье

Китайский концерн FAW ищет площадку для производства автомобилей в РФ, пишет KazanFirst со ссылкой на гендиректора FAW по РФ и СНГ Ли Юнцзюня.

В ходе международного форума «Ростки», посвященного сотрудничеству России и КНР, представитель китайского концерна сообщил, что компания рассматривает Татарстан для выпуска машин, а также намерена найти партнеров для местной сборки.

К соответствующему решению в компании пришли после падения спроса на автомобили FAW в РФ на фоне увеличения утильсбора и ставки рефинансирования ЦБ.

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие седаны с проверенными атмосферными моторами.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: KazanFirst