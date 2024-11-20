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Раскрыты сроки старта продаж нового премиального седана Lada

Глава АВТОВАЗа Соколов: продажи седана Lada Aura начнутся в декабре 2024 года

Продажи Lada Aura планируется начать в декабре текущего года, первые партии могут начать отгружать дилерам в ноябре-декабре, рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов на международном форуме «Транспорт России». Также он пояснил, что вероятно, продажи начнутся отдельно по разным регионам. Первыми будут Москва и Санкт-Петербург.

Lada Aura
Lada Aura
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Далее продажи стартуют по всей стране. Глава АВТОВАЗа отметил, что в самом начале декабря Aura уже можно будет посмотреть в дилерских центрах Москвы и Петербурга.

Интерьер Lada Aura
Интерьер Lada Aura

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Серийное производство автомобилей Lada Aura стартовало в октябре 2024 года.

Премиальный седан Lada Aura создан на платформе Lada Vesta. У новинки на 25 см увеличен салон для пассажиров заднего ряда, кожаный салон. Под капотом автомобиля мотор 1,8 литра мощностью 122 л. с., автомат. Рекомендованная производителем стоимость машины составляет от 2,5 млн до 2,8 млн руб.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 5
20.11.2024 
Фото:АВТОВАЗ
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