Раскрыты сроки старта продаж нового премиального седана Lada
Продажи Lada Aura планируется начать в декабре текущего года, первые партии могут начать отгружать дилерам в ноябре-декабре, рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов на международном форуме «Транспорт России». Также он пояснил, что вероятно, продажи начнутся отдельно по разным регионам. Первыми будут Москва и Санкт-Петербург.
Далее продажи стартуют по всей стране. Глава АВТОВАЗа отметил, что в самом начале декабря Aura уже можно будет посмотреть в дилерских центрах Москвы и Петербурга.
Серийное производство автомобилей Lada Aura стартовало в октябре 2024 года.
Премиальный седан Lada Aura создан на платформе Lada Vesta. У новинки на 25 см увеличен салон для пассажиров заднего ряда, кожаный салон. Под капотом автомобиля мотор 1,8 литра мощностью 122 л. с., автомат. Рекомендованная производителем стоимость машины составляет от 2,5 млн до 2,8 млн руб.
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Источник: ТАСС