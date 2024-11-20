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В Россию привезли новый японский кроссовер по цене Lada Vesta

В РФ появились в продаже новые кроссоверы Honda Vezel по цене от 1,8 млн рублей

Кроссовер Honda Vezel является одним из самых доступных паркетников в глобальной линейке Honda, его цена в России начинается от 1,8 млн рублей. За такую сумму автомобиль 2023 г. в. с правым расположением руля готова поставить компания из Владивостока. Это будет гибрид: 1,5-литровый мотор сочетается с вариатором и 130-сильным электродвигателем.

Honda Vezel
Honda Vezel
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У этого Vezel есть комбинированный кожано-тканевый салон, цифровая приборная панель, мультируль и прочие опции.

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2.0 турбо, автомат, 7 мест — почти Toyota, но гораздо дешевле

Аналогичный кроссовер с тканевым салоном компания из Краснодара за 25 дней привезет из Японии за 2,19 млн рублей. Известно, что в стоимость уже включен утильсбор.

Самый дешевый Honda Vezel с левым рулем стоит 2,65 млн рублей, и это уже будет машина из КНР в комплектации Executive. Среди опций панорамная крыша, климат-контроль и адаптивный круиз-контроль, комплекс фирменных систем активной безопасности Honda Sensing и прочее. Кроссоверы из наличия стоят еще дороже.

Интерьер Honda Vezel
Интерьер Honda Vezel

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Техника у этих автомобилей одинаковая: 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 124 л.с., бесступенчатый вариатор. Привод передний.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Honda
Количество просмотров 13
20.11.2024 
Фото:Honda
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