Минпромторг опроверг информацию о «просрочке» документов на моторное масло

Опровергнуты слухи, что моторные масла окажутся с просроченными сертификатами

В Минпромторге РФ рассказали, что информация о том, что 80% моторных масел в России может оказаться «вне закона», не соответствует действительности.

Напомним, газета «Известия» ранее сообщила, что около 80% моторных масел в РФ с 2025 года может оказаться с просроченными документами, поскольку в следующем году у отечественных производителей истекают сроки действия последних трехлетних сертификатов, выданных зарубежными лабораториями.

Однако это не соответствует действительности, пояснили в Минпромторге.

«В материалах СМИ речь идет не о сертификатах, а об одобрениях автопроизводителей ОЕМ. Одобрение ОЕМ выдается со стороны автопроизводителя и подтверждает, что состав масла и пакет присадок автопроизводителю известен», - сказали в ведомстве.

Там добавили, что одобрение автопроизводителей OEM не требуется для выпуска и продажи масла на внутреннем рынке России. Такое одобрение является исключительно маркетинговым инструментом, не влияющим на качество масла и не затрагивающим процесс его производства и вывода на рынок.

В министерстве отметили, что на территории РФ обязательными являются требования к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям, указанные в ТР ТС 030/2012, ГОСТ 17479.1 («Масла моторные») и ГОСТ 17479.2 («Масла трансмиссионные»). Кроме того, производители смазочных материалов выпускают продукцию в соответствии со стандартом организации, который учитывает основные физико-химические показатели, на основе которых и определяется качество продукта.

Некоторые эксперты рекомендуют российским автомобилистам поменять моторное масло в автомобиле перед холодами. В каких случаях это лучше сделать – об этом в нашей публикации.

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Источник: Прайм