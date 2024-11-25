Завод «Белджи» скоро наладит производство машин на новом топливе

В Белоруссии начнут выпуск метановых автомобилей Belgee S50 в 2025 году

Белорусско-китайское СП «Белджи» в 2025 году планирует наладить производство новых версий модели Belgee S50, сообщил гендиректор предприятия Геннадий Свидерский. Он пояснил, что сейчас проводится системная работа с «Газпромом» по переводу седанов белорусской сборки на метан.

Свидерский отметил, что это трудная задача для новых машин, но благодаря техническому сотрудничеству работы по адаптации метана для самой массовой модели завода S50 почти закончены.

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Источник: Sputnik