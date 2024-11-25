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Завод «Белджи» скоро наладит производство машин на новом топливе

В Белоруссии начнут выпуск метановых автомобилей Belgee S50 в 2025 году

Белорусско-китайское СП «Белджи» в 2025 году планирует наладить производство новых версий модели Belgee S50, сообщил гендиректор предприятия Геннадий Свидерский. Он пояснил, что сейчас проводится системная работа с «Газпромом» по переводу седанов белорусской сборки на метан.

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Свидерский отметил, что это трудная задача для новых машин, но благодаря техническому сотрудничеству работы по адаптации метана для самой массовой модели завода S50 почти закончены.

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Источник: Sputnik

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 4
25.11.2024 
Фото:Wikimedia
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