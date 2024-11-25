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Бензин, дизель, электромобиль или гибрид? Вот что думают водители

«За рулем»: гибриды в России становятся популярнее, чем дизельные двигатели

На фоне новостей о кризисе западной электромобильной эры (например, ее «не вывозят» ни Ford, ни Porsche) и одновременном восходе восточных электромашин с «удлинителем» хода, дешевых электрокаров и новых морозоустойчивых батарей мы в очередной раз задумались: таки вытеснит электрический транспорт старые добрые «коптилки» или весь этот экологический популизм вскоре все предпочтут забыть, как нелепую подростковую поэзию?

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Мы спросили у подписчиков «За рулем» в Viber, какой тип силовой установки они предпочитают? Избегнем опереточных эффектов и сразу раскроем «интригу»: с огромным отрывом победил бензиновый двигатель – 62%. При этом электромобили проводились с характерным электрическим треском, набрав всего 4%.

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А вот дальше ситуация интереснее. Если автомобиль по сути электрический, но у него есть небольшой ДВС в качестве генератора (без связи с колесами) – то есть последовательный гибрид, – то такой автомобиль нужен всего 6% нашей аудитории. А если гибрид параллельный – то есть ДВС полноценный, а электрика «на подхвате» – то он интересен уже 15% пользователей.

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И это больше, чем у дизельных моторов – поклонников тяжелого топлива набралось всего около 13%! Мы решили упростить задачу и выяснить все досконально: неужели все электромобили и гибриды вместе взятые (параллельные, последовательные, с бензиновым или дизельным ДВС) в России уже заметно популярнее, чем старый добрый дизель безо всяких новомодных «свистелок»? Голосуем под этой публикацией и пишем комментарии!

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25 ноября
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Иннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash
Количество просмотров 49
25.11.2024 
Фото:Unsplash
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