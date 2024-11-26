#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитАвтоподборФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Штраф за повторное вождение без ОСАГО повысят в пять раз
26 ноября
Штраф за повторное вождение без ОСАГО повысят в пять раз
ГД приняла в первом чтении штраф в 5 тысяч...
Jetour Dashing AWD
26 ноября
Богатое оснащение, полный привод, АКП — известна цена кроссовера-бестселлера
Бренд Jetour выводит на рынок РФ новый...
Niva Travel с подушками безопасности и системой ЭРА-ГЛОНАСС — есть цены!
26 ноября
Niva Travel с подушками безопасности и системой ЭРА-ГЛОНАСС — есть цены!
На внедорожник Niva Travel вернулись подушки...

Эти омывайки ломают форсунки машины

Эксперт Родионов перечислил типы омываек, которые портят форсунки автомобиля

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов отметил, что зимой, когда водители начинают активно пользоваться системой очистки лобового стекла, нередко ломаются форсунки.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Чаще всего они портятся из-за высокого содержания красящего вещества в составе омывайки. Эти частицы скапливаются внутри форсунки и забивают ее.

Рекомендуем
3 самых доступных седана в России — реальные цены

А если незамерзайку разбавляют водой, то форсунки замерзают на морозе.

Эксперт отметил, что лучше не покупать омывайку на обочине, так как велик шанс приобрести жидкость, в которой слишком разбавлен спиртовой состав и чересчур много красителя. А еще она может содержать и запрещенный метанол.

Ранее «За рулем» перечислил топ-5 кроссоверов, которые дешевле 2 млн рублей.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Газета.Ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 41
26.11.2024 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
-2