Эти омывайки ломают форсунки машины

Эксперт Родионов перечислил типы омываек, которые портят форсунки автомобиля

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов отметил, что зимой, когда водители начинают активно пользоваться системой очистки лобового стекла, нередко ломаются форсунки.

Чаще всего они портятся из-за высокого содержания красящего вещества в составе омывайки. Эти частицы скапливаются внутри форсунки и забивают ее.

А если незамерзайку разбавляют водой, то форсунки замерзают на морозе.

Эксперт отметил, что лучше не покупать омывайку на обочине, так как велик шанс приобрести жидкость, в которой слишком разбавлен спиртовой состав и чересчур много красителя. А еще она может содержать и запрещенный метанол.

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Источник: Газета.Ru