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На внедорожник Niva Travel вернулись подушки...

Niva Travel с подушками безопасности и системой ЭРА-ГЛОНАСС — есть цены!

На внедорожник Niva Travel вернулись подушки безопасности и система ЭРА-ГЛОНАСС

Волжский автозавод снова начал выпускать внедорожники Niva Travel, оснащенные фронтальными подушками безопасности и полнофункциональной системой вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

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Как сообщил в своем Телеграм-канале главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков, фронтальная подушка безопасности и система ЭРА-ГЛОНАСС вернулись на все комплектации модели Niva Travel, начиная с базовой Classic. Рекомендованная розничная цена (РРЦ) такого автомобиля составляет 1 330 500 рублей.

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В более богатой комплектации Comfort у внедорожника появляется также и фронтальная подушка переднего пассажира. В этой версии РРЦ автомобиля составляет 1 538 500 рублей. Сообщается также, что вместе с обогащением комплектаций Нива получила трехспицевый руль. Напомним, в ноябре на внедорожники начали устанавливать более надежные амортизаторы, а в 2025 году на Нива обновится внешне и получит новый мотор.

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Источник: Максим Кадаков

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 44
26.11.2024 
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-25