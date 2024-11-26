Niva Travel с подушками безопасности и системой ЭРА-ГЛОНАСС — есть цены!
Волжский автозавод снова начал выпускать внедорожники Niva Travel, оснащенные фронтальными подушками безопасности и полнофункциональной системой вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».
Как сообщил в своем Телеграм-канале главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков, фронтальная подушка безопасности и система ЭРА-ГЛОНАСС вернулись на все комплектации модели Niva Travel, начиная с базовой Classic. Рекомендованная розничная цена (РРЦ) такого автомобиля составляет 1 330 500 рублей.
В более богатой комплектации Comfort у внедорожника появляется также и фронтальная подушка переднего пассажира. В этой версии РРЦ автомобиля составляет 1 538 500 рублей. Сообщается также, что вместе с обогащением комплектаций Нива получила трехспицевый руль. Напомним, в ноябре на внедорожники начали устанавливать более надежные амортизаторы, а в 2025 году на Нива обновится внешне и получит новый мотор.
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Источник: Максим Кадаков