Niva Travel с подушками безопасности и системой ЭРА-ГЛОНАСС — есть цены!

На внедорожник Niva Travel вернулись подушки безопасности и система ЭРА-ГЛОНАСС

Волжский автозавод снова начал выпускать внедорожники Niva Travel, оснащенные фронтальными подушками безопасности и полнофункциональной системой вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

Как сообщил в своем Телеграм-канале главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков, фронтальная подушка безопасности и система ЭРА-ГЛОНАСС вернулись на все комплектации модели Niva Travel, начиная с базовой Classic. Рекомендованная розничная цена (РРЦ) такого автомобиля составляет 1 330 500 рублей.

В более богатой комплектации Comfort у внедорожника появляется также и фронтальная подушка переднего пассажира. В этой версии РРЦ автомобиля составляет 1 538 500 рублей. Сообщается также, что вместе с обогащением комплектаций Нива получила трехспицевый руль. Напомним, в ноябре на внедорожники начали устанавливать более надежные амортизаторы, а в 2025 году на Нива обновится внешне и получит новый мотор.

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Источник: Максим Кадаков