«Буханка» не станет трактором: что ждет легендарный автомобиль

УАЗ-«буханка» заново пройдет сертификацию

Ранее отдельные СМИ писали, что в связи с окончанием действующего ОТТС у в этом году УАЗ будет снова сертифицировать внедорожник, но уже по классу тракторов, а не автомобиля. На УАЗе рассказали, что ждет легендарный автомобиль.

В пресс-службе Ульяновского автозавода пояснили, что не так давно «буханку» обновили: на автомобиль установили двигатель Евро-» с увеличенным крутящим моментом. Также было обновлено штамповочное оборудование для производства кузовов автомобиля. В пресс-службе отметили, что «буханка» по-прежнему востребована и любима многими пользователями, поэтому на пенсию ей пока рано.

УАЗ-3909

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Источник: «Известия»