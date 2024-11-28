Три комплектации, гарантия на 3 года — кроссоверу расширили оснащение

Кроссовер Honda Vezel появится в России после обновления с 3-летней гарантией

Обновленная версия кроссовера Honda Vezel 2025 модельного года появится в России, его продажи приурочены к 10-летнему юбилею модели. Цена автомобиля составит 3,9 млн рублей, за эти деньги покупатели получат расширенное оснащение и три варианта комплектации, включая спецверсию Elegance.

Honda Vezel

Силовой агрегат представлен бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 124 л.с. и вариатором, привод – передний, заявленный расход топлива – 6,3 л на 100 км. В списке оснащения: 18-дюймовые колесные диски, светодиодные фары и панорамная крыша с защитой от ультрафиолетовых лучей.

Предлагается 12 вариантов трансформации сидений, в базовой комплектации Lifestyle в салоне установлены цифровая панель приборов диагональю 7 дюймов и 9-дюймовый экран мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Honda Vezel

В версии Elegance центральный дисплей увеличен до 10,1 дюйма. Сиденья заднего ряда можно сложить вверх для использования пространства от пола до потолка.

В помощь водителю – система безопасности Honda Sensing, включающая адаптивный круиз-контроль и системы предотвращения столкновений. Покупателям кроссовера дают три года гарантии или 100 тыс. км пробега.

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Источник: autonews.ru