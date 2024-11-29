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279 сил, полный привод, автомат: новый японский внедорожник привезли в Россию

В России поступила в продажу топовая версия Toyota Land Cruiser Prado за 12 млн рублей

Дилер по параллельным каналам привез в Россию внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 250 Series 2024 года в топовой версии First Edition с 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 279 л.с., АКП и полным приводом.

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Цена автомобиля – 12 млн руб. Скидку можно получить при оформлении кредита, каско и сдав старую машину в трейд-ин.

Среди опций внедорожника адаптивный круиз-контроль, парктроники по кругу, камеры кругового обзора, панорамная крыша, ряд систем помощи водителю и прочее.

Стоимость на 1 год гарантии составит 2% от стоимости машины.

Toyota Land Cruiser Prado
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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 3
29.11.2024 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser Prado  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.
+5