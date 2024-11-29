279 сил, полный привод, автомат: новый японский внедорожник привезли в Россию

В России поступила в продажу топовая версия Toyota Land Cruiser Prado за 12 млн рублей

Дилер по параллельным каналам привез в Россию внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 250 Series 2024 года в топовой версии First Edition с 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 279 л.с., АКП и полным приводом.

Цена автомобиля – 12 млн руб. Скидку можно получить при оформлении кредита, каско и сдав старую машину в трейд-ин.

Среди опций внедорожника адаптивный круиз-контроль, парктроники по кругу, камеры кругового обзора, панорамная крыша, ряд систем помощи водителю и прочее.

Стоимость на 1 год гарантии составит 2% от стоимости машины.

Toyota Land Cruiser Prado

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Источник: Autonews.ru