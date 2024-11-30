В Россию едет 476-сильный внедорожник на 6 и 7 мест с заводской гарантией

В России появится внедорожник Rox от производителя роботов-пылесосов

Внедорожники под брендом Rox от производителя роботов-пылесосов появятся на российском рынке. Речь идет о гибридном внедорожнике, импортером и дистрибьютором в нашу страну является «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)». Об этом сообщили в пресс-службе компании производителя.

Rox Motor 01

О ценах и комплектации пока нет информации, ее обнародуют в рамках официальной презентации новинки. Продажами внедорожников Rox будут заниматься дилеры бренда Oting. По словам представителей концерна, модель Rox Motor 01 пройдет сертификацию и получит Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), на автомобили будет действовать заводская гарантия.

Автомобиль Rox Motor 01 представлен в 6-местном и 7-местном исполнении, в длину он достигает 5050 мм, размер колесной базы – 3010 мм. Силовая установка внедорожника представляет собой последовательный гибрид: бензиновый двигатель объемом 1,5 л служит для подзарядки тяговой батареи, машину в движение приводят электромоторы совокупной мощностью 476 л.с.

Rox Motor 01

Запаса хода на электротяге хватает на 235 км, с учетом ДВС внедорожник преодолеет 1338 км. Для разгона до сотни ему понадобится 5,5 секунды.

Основателем компании Rox Motor является генеральный директор крупного производителя роботов-пылесосов Roborock. Предприятие по производству автомобилей существует с 2021 года.

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Источник: iz.ru