#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На дорогах начинается «зимний ад» (видео)
30 ноября
На дорогах начинается «зимний ад» (видео)
В МЧС России рассказали о сложных погодных...
Интерьер Toyota Yaris 2025
30 ноября
Toyota показала обновленную версию одного из своих популярных автомобилей
Появились первые фото обновленной версии Toyota...
Скоро мы не увидим привычных кроссоверов Chery на улицах: грядут большие перемены
30 ноября
Скоро мы не увидим привычных кроссоверов Chery на улицах: грядут большие перемены
В 2025 году Chery полностью обновит модельный...

В Россию едет 476-сильный внедорожник на 6 и 7 мест с заводской гарантией

В России появится внедорожник Rox от производителя роботов-пылесосов

Внедорожники под брендом Rox от производителя роботов-пылесосов появятся на российском рынке. Речь идет о гибридном внедорожнике, импортером и дистрибьютором в нашу страну является «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)». Об этом сообщили в пресс-службе компании производителя.

Rox Motor 01
Rox Motor 01
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

О ценах и комплектации пока нет информации, ее обнародуют в рамках официальной презентации новинки. Продажами внедорожников Rox будут заниматься дилеры бренда Oting. По словам представителей концерна, модель Rox Motor 01 пройдет сертификацию и получит Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), на автомобили будет действовать заводская гарантия.

Рекомендуем
Лопнувший шатун, подергивания, коррозия и другие неисправности Geely Coolray

Автомобиль Rox Motor 01 представлен в 6-местном и 7-местном исполнении, в длину он достигает 5050 мм, размер колесной базы – 3010 мм. Силовая установка внедорожника представляет собой последовательный гибрид: бензиновый двигатель объемом 1,5 л служит для подзарядки тяговой батареи, машину в движение приводят электромоторы совокупной мощностью 476 л.с.

Rox Motor 01
Rox Motor 01

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Запаса хода на электротяге хватает на 235 км, с учетом ДВС внедорожник преодолеет 1338 км. Для разгона до сотни ему понадобится 5,5 секунды.

Основателем компании Rox Motor является генеральный директор крупного производителя роботов-пылесосов Roborock. Предприятие по производству автомобилей существует с 2021 года.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: iz.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Rox Motor
Количество просмотров 7
30.11.2024 
Фото:Rox Motor
Поделиться:
Оцените материал:
0