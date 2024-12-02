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Дактилоскопия + фото: всем въезжающим иностранцам создадут цифровой профиль

С 1 декабря в РФ стартовал эксперимент по биометрическому контролю иностранцев

Эксперимент по сбору биометрических данных в ряде пропускных пунктов стартовал в Российской Федерации 1 декабря. Кроме того, проводится тестирование правил и условий въезда и выезда из РФ, мера продлится до середины 2026 года. Соответствующее постановление Правительства РФ вступило в силу накануне, 1 декабря 2024 года.

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В частности, в аэропортах Москвы – Шереметьево, Домодедово, Внуково, подмосковном аэропорту Жуковский и грузопассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области у иностранцев, а также у лиц без гражданства будут собирать биометрические данные. Речь идет о взятии отпечатков пальцев (дактилоскопия) и фотографировании всех въезжающих иностранцев.

Следующий этап эксперимента стартует 30 июня 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года. В этот период задействуют все пункты пропуска через границу РФ, а биометрические данные можно будет сдать на добровольной основе.

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Иностранцам, планирующим посещение нашей страны во время поездок, не требующих визы, смогут заранее зарегистрироваться в приложении и предоставить свои фотографии, а также заполнить заявление о целях визита, которое будет действовать 90 дней.

Эксперимент призван создать цифровой профиль каждого иностранного гражданина или лица без гражданства, въезжающего на территорию РФ. Мера не коснется граждан Белоруссии, а также глав и сотрудников дипломатических организаций и их семей.

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Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:ТАСС/ Валерий Матыцин
Количество просмотров 62
02.12.2024 
Фото:ТАСС/ Валерий Матыцин
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