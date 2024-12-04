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На автосервисе предупредили о рисках ремонта авто с использованием б/у запчастей

Шпикалов: Применение б/у запчастей ставит под вопрос качество ремонта по ОСАГО

Российский союз автостраховщиков направил в Правительство предложение разрешить использование бывших в употреблении запчастей при ремонте автомобилей по ОСАГО в некоторых случаях.

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О возможных последствиях такого ремонта рассказал директор по сервису и запчастям группы компаний «Авилон» Алексей Шпикалов.

По мнению авторов предложения, СТО отказываются брать на себя обязательства по ремонту в 30-дневный срок из-за значительного увеличения времени доставки необходимых комплектующих – срок ожидания увеличился в 2-3 раза.

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Шпикалов отметил, что с технической точки зрения процесс ремонта по ОСАГО или каско не отличается, поскольку задача восстановить автомобиль остается приоритетной для станции техобслуживания, вне зависимости от того, кто будет платить за ремонт. Эксперт уточнил, что случаи, когда новые запчасти невозможно доставить, являются редкими и не отражают общую картину.

«Использование подержанных запчастей ставит под вопрос качество восстановительных работ, поскольку невозможно точно определить остаточный ресурс того или иного узла. Это может привести к серьезным последствиям на дороге», – объяснил Шпикалов.

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Минфин поддержал идею использования б/у запчастей в ремонте по ОСАГО, но подчеркнул важность контроля за качеством деталей, чтобы избежать снижения уровня страховых услуг и увеличения числа аварий.

Ранее в Российском союзе автостраховщиков (РСА) заявили, что из-за санкций образовалась нехватка многих новых импортных комплектующих, из-за этого выросли и цены.

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Источник: Прайм

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 129
04.12.2024 
Фото:Depositphotos
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