В Россию привезли новый седан с надежным мотором по цене Lada
В Россию продолжают продавать седан Chevrolet Nexia. Ранее он был представлен на рынке нашей страны официально под узбекским брендом Ravon b Chevrolet Aveo в кузове Т250. Цены на автомобиль начинаются от 1 275 000 рублей, то есть сопоставимы со стоимостью Lada Vesta.
За столько новую Chevrolet Nexia 2022 г. в. продает автосалон из города Бугульма в республике Татарстан. Автомобиль предлагается в комплектации LT с 5-ступенчатой МКП. Среди опций кондиционер, подогрев заднего стекла, ABS, центральный замок и другое.
Еще три аналогичных авто продаются в Тюмени: два за 1 589 900 рублей и один за 1 699 900 рублей. У этих седанов 6-ступенчатая АКП. В оснащение этих машин входят обогрев боковых зеркал и заднего стекла, электрорегулировка зеркал и так далее.
Мотор у всех Chevrolet Nexia одинаковый: надежный 4-цилиндровый 1,5-литровый атмосферник мощностью 106 л.с. с чугунным блоком цилиндров и цепным приводом ГРМ.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.
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Источник: «Автоновости дня»