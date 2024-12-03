Популярный японский кроссовер можно купить сейчас по цене Lada Aura

В России появился в продаже кроссовер Mitsubishi Outlander по цене от ₽2,6 млн

Кроссовер Mitsubishi Outlander второго поколения по-прежнему поставляют в Россию.

Его цена сейчас начинается от 2,59 млн рублей. За столько частным продавцом из Вологды предлагается автомобиль 2022 г. в., привезенный из ОАЭ. Он оснащен 2,0-литровым атмосферником мощностью 146 л.с. и вариатором, привод передний. Среди опций медиасистема с сенсорным экраном, климат-контроль, круиз-контроль и прочее.

Mitsubishi Outlander

Компания из Владивостока обещает привезти Outlander под заказ за 2,65 млн рублей. У такого кроссовера кожаный салон и электропривод ручного тормоза, но техника та же. Для сравнения, новая Lada Aura сейчас предлагается по цене 2,6-2,8 млн рублей.

У продавцов в других регионах России Mitsubishi Outlander дороже. Самые высокие цены (5,29 млн рублей) – на полноприводные Mitsubishi Outlander с 2,4-литровым бензиновым мотором.

Mitsubishi Outlander

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Источник: «Автоновости дня»