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Популярный японский кроссовер можно купить сейчас по цене Lada Aura

В России появился в продаже кроссовер Mitsubishi Outlander по цене от ₽2,6 млн

Кроссовер Mitsubishi Outlander второго поколения по-прежнему поставляют в Россию.

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Его цена сейчас начинается от 2,59 млн рублей. За столько частным продавцом из Вологды предлагается автомобиль 2022 г. в., привезенный из ОАЭ. Он оснащен 2,0-литровым атмосферником мощностью 146 л.с. и вариатором, привод передний. Среди опций медиасистема с сенсорным экраном, климат-контроль, круиз-контроль и прочее.

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

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Компания из Владивостока обещает привезти Outlander под заказ за 2,65 млн рублей. У такого кроссовера кожаный салон и электропривод ручного тормоза, но техника та же. Для сравнения, новая Lada Aura сейчас предлагается по цене 2,6-2,8 млн рублей.

У продавцов в других регионах России Mitsubishi Outlander дороже. Самые высокие цены (5,29 млн рублей) – на полноприводные Mitsubishi Outlander с 2,4-литровым бензиновым мотором.

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 10659
03.12.2024 
Фото:Mitsubishi
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