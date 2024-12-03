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Турбомотор и полный привод — в Сети раскрыли информацию об инновационном кроссовере

Появились подробности о флагманском кроссовере Omoda C7 для рынка России

Omoda C7 появится на рынке России в 2025 году, а сейчас появились подробности о модели, сочетающей в себе «элегантность купе с универсальностью и комфортом кроссовера».

Omoda C7
Omoda C7
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«Этот стиль получил название Cross, что не только указывает на принадлежность C7 к классу кроссоверов, но и в буквальном смысле означает перекрещивание самых различных фактур и свойств», – подчеркнули в пресс-службе бренда.

Автомобиль получил систему умного динамического освещения, которая переливается огнями и образует различные узоры в зависимости от ситуации. Габариты нового кроссовера C7 составляют 4621х1872х1673 мм при размере колесной базы 2700 мм.

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Для российского рынка Omoda C7 оснастят турбомотором объемом 1,6 л в сочетании с 7-скоростным преселективным роботом. Мощность пока не раскрывается, но на других моделях Chery этот двигатель в спецификации для авторынка РФ выдает 150 или 186 л. с. Привод кроссовера передним или полным.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | Omoda
Количество просмотров 427
03.12.2024 
Фото:Depositphotos | Omoda
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