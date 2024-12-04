Займы на подержанные авто россияне выплачивают заметно дольше, чем на новые

В России срок кредита на машину с пробегом оказался на год длиннее, чем на новую

В октябре текущего года средний срок кредитов на б/у авто вырос до отметки в 78 месяцев. Это на год больше, чем у новых машин (66 месяцев). Разница в сроках достигла исторического максимума, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В сегменте б/у машин сроки заметно растут: с 67 до 78 месяцев с марта, а у новых машин показатели находятся в диапазоне 67-71 месяца. Средний размер автокредитов в обоих сегментах составил примерно 1,5 млн рублей.

Кредит на машину с пробегом обходится дороже: в октябре средний размер ставки составил 29%. Полная стоимость кредита (ПСК) для новых машин составила 21%. Разницу в 8% покрывают субсидии автопроизводителей, снижающих ставки для новых машин.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Источник: «Коммерсантъ»

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ВТБ – рассчитать автокредит

Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

А еще в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом 110 дней. Причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

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