Бренд из Китая изменил прайс на флагманский внедорожник — сколько он теперь стоит

Цены на внедорожник Tank 700 выросли в РФ на ₽ 100 тысяч во всех комплектациях

Большой рамный внедорожник Tank 700 подорожал во всех комплектациях на рынке России. К такому выводу пришли эксперты в ходе мониторинга цен.

Дебют флагмана китайского бренда состоялся в октябре текущего года, и уже сейчас его цена выросла на 100 тысяч рублей. В частности, цена комплектации Premium теперь составляет 8,999 млн. рублей, Superior вырос в цене до 9,699 млн. рублей, а за топовую версию Edition One придется выложить 11,999 млн. рублей.

Tank 700

Tank 700 в топовом исполнении Edition One представляет собой «параллельный» гибрид, от бензиновых версий он отличается и оснащением, и дизайном. Под капотом у него бензиновая «турбошестерка» объемом 3,0 л мощностью 354 л.с. и встроенного в коробку передач электродвигателя. Суммарная мощность двух моторов составляет 422 л.с., а крутящий момент достигает 800 Нм.

Tank 700

При пиковой отдаче (при одновременной работе двигателя и электромотора) автомобиль выдает 517 л.с. Емкость литий-ионного аккумулятора составляет 37,1 кВт*ч, что позволяет проезжать на электричестве примерно 100 км.

Внедорожник Tank 700 является номинантом премии Гран-при «За рулем» 2025, и у наших уважаемых читателей есть возможность отдать свой голос за эту модель.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: avtonovostidnya.ru