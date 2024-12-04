117-летний спорткар с мотором объемом 15 литров уйдет с молотка

В США на торги выставят 117-летний спорткар 1907 года выпуска за $2–3 млн

В Майами в 2025 году выставят на торги спорткар Itala 120 HP. Автомобиль был выпущен специально для гонок в 1907 году.

Itala 120 HP

У гоночной машины огромный мотор объемом более 15 литров и мощностью 120 л.с. Уточняется, что в мире осталось лишь два таких экземпляра. Тот, что выставят на торги, до сих пор на ходу. Цена спорткара составит $2—3млн (209–313 млн рублей).

Itala 120 HP

Старинный автомобиль принадлежал британскому рекордсмену скорости Генри Сигрейву, а в 1965 году Itala вошла в состав коллекции музея Индианаполиса, где и была отреставрирована. У машины оригинальные мотор, 4-ступенчатая коробка, шасси и ряд других компонентов.

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Источник: RM Sotheby’s