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Покупать машину сейчас или после Нового года? Эксперт знает ответ

Эксперт Романова назвала россиянам оптимальное время для выгодной покупки авто

Если есть необходимость в приобретении нового автомобиля, то лучше купить выбранную модель именно сейчас, иначе в 2025 году цены могут еще вырасти, к тому же в начале года уже не будет различных преференций от производителей. Таким советом поделилась директор по работе с партнерами «Автоспот» Екатерина Романова.

Рассуждая о том, как могут измениться цены на рынке новых автомобилей до конца 2024 года, она выразила мнение, что можно ожидать увеличения цен на новые автомобили в диапазоне 5-10%.

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Екатерина Романова, директор по работе с партнерами «Автоспот»:

Однако, если вы раздумываете, стоит ли приобретать автомобиль сейчас или отложить покупку до 2025 года, я настоятельно рекомендую действовать именно сейчас. Это решение окажется более выгодным, чем ожидание, так как в будущем цены, вероятно, продолжат расти, и вы рискуете упустить возможность выгодной сделки.

Напомним, ранее в экспертном сообществе прогнозировали рост цен на авторынке России на 10%. Причем это коснется не только иномарок, но и отечественных автомобилей, а также рынка запчастей.

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1014
04.12.2024 
Фото:Depositphotos
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