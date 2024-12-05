Центрифуги, трактора и запчасти — список запрещенных к вывозу товаров расширили

Литва внесла в список запрещенных к вывозу товаров запчасти и коробки передач

Власти Литвы расширили Национальный список контролируемых товаров двойного назначения, ограничивающий их вывоз в Россию и Белоруссию. Новость об этом появилась на сайте литовского кабмина.

Перечень дополнен группой товаров, перевозка которых через территорию Литвы может «помочь России обойти международные санкции», говорится в сообщении. Срок действия национального перечня продлили до 2 января 2026 года.

Запрещено вывозить центрифуги, машины и аппараты для фильтрации или очистки жидкостей или газов, различные компоненты транспортных средств, такие как трансмиссионные валы, подшипники, сцепления, коробки передач, запчасти, а также дорожные тракторы и другие товары.

Напомним, Национальный список контролируемых товаров двойного назначения начал действовать в Литве с 3 июля 2023 года. На тот момент в перечне значилось порядка 60 групп товаров, в основном продукция с микроэлектроникой и полупроводниковыми компонентами.

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Источник: lt.sputniknews.ru