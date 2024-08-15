Прибалтийская республика полностью ограничила въезд машинам из Белоруссии

Пограничники сообщили о запрете на въезд в Литву машинам с белорусскими номерами

Всем легковым автомобилям, зарегистрированным в Белоруссии, с 16 августа 2024 года будет запрещен въезд в Литву. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

КПП на границе Литвы и Белоруссии

«Без исключений: с 16 августа въезд в Литву запрещен для всех легковых авто, зарегистрированных в Беларуси», – уточнили в белорусском ведомстве.

Также в пресс-службе пограничного комитета уточнили, что запрет распространится абсолютно на все легковые автомобили, независимо от гражданства автовладельца или водителя.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что согласно введенному 18 июля текущего года ограничению на въезд в Литву легковых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии, запрет не действовал в отношении автомобилей, не предназначенных для продажи. А также машин, принадлежащим гражданам Белоруссии, имеющим действующую визу, временный или постоянный вид на жительство в странах Евросоюза.

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Источник: t.me/gpkgovby