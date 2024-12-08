Коллекция экс-главы Формулы-1 – такого вы еще не видели!

Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун продает все свои гоночные автомобили

Бернард Чарльз Экклстоун, возглавлявший Формулу-1 до продажи ее в 2017 году компании Liberty Media за 4,6 млрд долларов, решил распродать свою коллекцию автомобилей. В молодости не особо талантливый гонщик, позднее Экклстоун был слегка сумасбродным, эксцентричным и скандальным, но при этом властным, талантливым, сметливым и весьма эффективным главой Ф-1 на протяжении четырех десятилетий. И еще все эти годы он коллекционировал машины.

На продажу выставлено почти 70 (или «около 69», как пишут некоторые источники) автомобилей. По оценкам экспертов, их общая стоимость приближается к 400 млн долларов. Примерно половина машин – это никогда ранее не продававшиеся и не появлявшиеся на публике десятилетиями болиды культовой команды Brabham, которой в 1970-80-х владел Берни. Вторая половина – машины, которыми управляли великие гонщики – в частности, машины Пике, Сенны, Лауды...

Есть, например, Ferrari F2002, на которой Михаэль Шумахер выиграл чемпионат в 2002 году, а также Dino 246, на которой Майк Хоторн взял титул в 1958-м – последний поднявшийся на подиум автомобиль с передним расположением мотора... Еще есть Vanwall VW10 1958 года – на нем Стирлинг Мосс одержал несколько побед и выиграл первый в истории Кубок конструкторов, а также сделал этот болид первой британской машиной, победивший в Ф-1.

Жемчужиной коллекции считается Ferrari 375 1951 года, на котором Альберто Аскари одержал первую в истории Ferrari победу в Формуле-1... Говорят, что показанная коллекция гоночной техники может оказаться самой большой в истории. А ее продажу Берни объяснил так: «Мне 94 года, и, если повезет, я проживу еще несколько лет. Я не хотел бы, чтобы Фаби [третья жена, Фабиана Флози] гадала, что с ними делать, если меня не станет. После стольких лет коллекционирования и владения ими я хотел бы знать, куда они попали». Остается надеяться, что хотя бы часть коллекции попадет в музеи или коллекции, открытые для публики.

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Источник: Car and Driver