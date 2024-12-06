В Россию вернулся популярный семейный «японец»: он стоит дешевле «китайцев»

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В России появились в продаже новые кроссоверы Nissan X-Trail по цене от ₽3,3 млн

В Россию продолжают поставлять кроссоверы Nissan X-Trail, которые ранее собирали на заводе Nissan в Петербурге. Автомобиль к настоящему моменту заметно подешевел. Так, если в мае цены на него начинались от 3,67 млн рублей, то сейчас автомобиль можно купить по цене от 3,3 млн рублей.

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За столько дилер из Владивостока обещает привезти под заказ Nissan X-Trail последнего четвертого поколения с мощной гибридной силовой установкой (340 л.с.) и полным приводом.

У кроссовера будет цифровая приборная панель, медиасистема с большим экраном, бесключевой доступ, панорамная крыша с люком и другое.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

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Кроссовер с атмосферным 2,5-литровым двигателем мощностью 184 л.с., вариатором и полным приводом в Новосибирске предлагается за 3,5 млн рублей.

Аналогичный автомобиль в Благовещенске оценили на 50 тыс. рублей дороже. При этом стоит отметить, что российские дилеры продают в основном гибридные варианты кроссовера.

Nissan X-Trail
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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 36420
06.12.2024 
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan X-Trail (18)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Рестайлинг
Недостатки:
Нету
Комментарий:
В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум
+5