В Россию вернулся популярный семейный «японец»: он стоит дешевле «китайцев»

В России появились в продаже новые кроссоверы Nissan X-Trail по цене от ₽3,3 млн

В Россию продолжают поставлять кроссоверы Nissan X-Trail, которые ранее собирали на заводе Nissan в Петербурге. Автомобиль к настоящему моменту заметно подешевел. Так, если в мае цены на него начинались от 3,67 млн рублей, то сейчас автомобиль можно купить по цене от 3,3 млн рублей.

За столько дилер из Владивостока обещает привезти под заказ Nissan X-Trail последнего четвертого поколения с мощной гибридной силовой установкой (340 л.с.) и полным приводом.

У кроссовера будет цифровая приборная панель, медиасистема с большим экраном, бесключевой доступ, панорамная крыша с люком и другое.

Nissan X-Trail

Кроссовер с атмосферным 2,5-литровым двигателем мощностью 184 л.с., вариатором и полным приводом в Новосибирске предлагается за 3,5 млн рублей.

Аналогичный автомобиль в Благовещенске оценили на 50 тыс. рублей дороже. При этом стоит отметить, что российские дилеры продают в основном гибридные варианты кроссовера.

Nissan X-Trail

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Источник: «Автоновости дня»