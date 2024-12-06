Два зарубежных бренда перезапустили автосалоны в России
Два официальных дилера сообщили об окончании реконструкции автосалонов японской и немецкой автомобильных марок в России. Дилер «Санрайз Групп» из Санкт-Петербурга уведомил о перезапуске салона Subaru. Открытие шоурума состоялось в 2016 году, а сейчас окончено обновление по корпоративным стандартам японской компании.
Об обновлении салона сообщил также дилер немецкой марки BMW «Автодом». В компании пояснили, что шоурум стал просторнее и располагает расширенным ассортиментом деталей и фирменных аксессуаров.
Subaru и BMW поддерживают клиентский сервис в РФ, предоставляя техобслуживание и ассортимент запасных деталей.
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Источник: «Санрайз Групп», «Автодом»