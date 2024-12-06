#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели
17 декабря
В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели
Автостат Инфо: доля кроссоверов и внедорожников...
Chery Tiggo 9
17 декабря
Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет...
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...

Два зарубежных бренда перезапустили автосалоны в России

Дилеры марок BMW и Subaru сообщили об обновлении автосалонов в России

Два официальных дилера сообщили об окончании реконструкции автосалонов японской и немецкой автомобильных марок в России. Дилер «Санрайз Групп» из Санкт-Петербурга уведомил о перезапуске салона Subaru. Открытие шоурума состоялось в 2016 году, а сейчас окончено обновление по корпоративным стандартам японской компании.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Незамерзайка из концентрата – это выгодно? Проверили!

Об обновлении салона сообщил также дилер немецкой марки BMW «Автодом». В компании пояснили, что шоурум стал просторнее и располагает расширенным ассортиментом деталей и фирменных аксессуаров.

Subaru и BMW поддерживают клиентский сервис в РФ, предоставляя техобслуживание и ассортимент запасных деталей.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Санрайз Групп», «Автодом»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1788
06.12.2024 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0