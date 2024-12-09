Конфликт разгорается – недовольные рабочие автозавода вышли на вторую забастовку

Рабочие заводов Volkswagen начали вторую предупредительную забастовку в Германии

Сотрудники заводов немецкого автопроизводителя Volkswagen начали вторую предупредительную забастовку против планов руководства сократить персонал и закрыть заводы в Германии. Об этом сообщили представители крупнейшего профсоюза ФРГ IG Metall.

Забастовки проходят одновременно на девяти автозаводах концерна, этому предшествовал четвертый раунд переговоров о тарифах между правлением Volkswagen и представителями профсоюза. Все работы на период забастовки приостановлены на четыре часа в каждой смене.

Напомним, глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло сообщила, что руководство концерна намерено в целях оптимизации закрыть минимум три завода на территории Германии и сократить десятки тысяч рабочих мест. В настоящее время численность трудящихся на 10 заводах достигает порядка 120 тысяч человек.

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Источник: edition.cnn.com