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Качество отечественных внедорожников вырастет в разы благодаря ПСИ

На УАЗ рассказали, как удалось устранить течь масла и антифриза на внедорожниках

Отсутствие новых комплектующих на отечественном внедорожнике УАЗ стало причиной проблем при его выпуске в 2022 году, тогда инженерам предприятия пришлось в экстренном порядке искать новых поставщиков. Об этом напомнил директор по качеству Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) Ильдар Ахметзянов.

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По его словам, течи в мостах внедорожника связаны с двумя уязвимостями: с одной стороны масло уходит через стаканы кожухов полуосей, с другой — через сальник хвостовика. Но в настоящее время обе проблемы благополучно решены.

Что касается течи патрубков антифриза на новых автомобилях – этот вопрос тоже анализируется. Поставщик гарантировал, что заменит материал патрубков и конструктив деталей.

УАЗ Патриот
УАЗ Патриот

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Напомним, ранее директор по качеству ООО «УАЗ-Механосборочное производство» Антон Зименков рассказал, что УАЗ запустил программу контроля качества агрегатов. Приемосдаточные испытания (ПСИ) предполагают контроль за технологическими процессами, а также испытания с реальными условиями эксплуатации и проверку обкатки и герметичности. Ожидается, что благодаря этим мерам качество автомобилей значительно повысится.

Источник: t.me/Avto_ENERGETIK

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 13
10.12.2024 
Фото:Unsplash
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+7