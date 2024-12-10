Качество отечественных внедорожников вырастет в разы благодаря ПСИ

На УАЗ рассказали, как удалось устранить течь масла и антифриза на внедорожниках

Отсутствие новых комплектующих на отечественном внедорожнике УАЗ стало причиной проблем при его выпуске в 2022 году, тогда инженерам предприятия пришлось в экстренном порядке искать новых поставщиков. Об этом напомнил директор по качеству Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) Ильдар Ахметзянов.

По его словам, течи в мостах внедорожника связаны с двумя уязвимостями: с одной стороны масло уходит через стаканы кожухов полуосей, с другой — через сальник хвостовика. Но в настоящее время обе проблемы благополучно решены.

Что касается течи патрубков антифриза на новых автомобилях – этот вопрос тоже анализируется. Поставщик гарантировал, что заменит материал патрубков и конструктив деталей.

УАЗ Патриот

Напомним, ранее директор по качеству ООО «УАЗ-Механосборочное производство» Антон Зименков рассказал, что УАЗ запустил программу контроля качества агрегатов. Приемосдаточные испытания (ПСИ) предполагают контроль за технологическими процессами, а также испытания с реальными условиями эксплуатации и проверку обкатки и герметичности. Ожидается, что благодаря этим мерам качество автомобилей значительно повысится.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: t.me/Avto_ENERGETIK