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Названы риски установки неоригинальных автозапчастей

Эксперт Телегин: установка неоригинальных деталей может испортить машину

Установка неоригинальных деталей может испортить автомобиль, сообщил операционный директор по сервису компании «РОЛЬФ» Егор Телегин. Он отметил, что оригинальные комплектующие выпускают под контролем завода-изготовителя автомобиля в соответствии со стандартами безопасности и экологичности.

А неоригинальные запчасти могут отличаться по качеству в зависимости от марки и страны производства. Также они могут не так идеально подходить к автомобилю, как оригинальные, поэтому их придется дорабатывать перед установкой, рассказал Телегин.

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По его словам, выбирая между оригинальными и неоригинальными деталями, нужно решить, что для вас важнее: сэкономить и рискнуть или выбрать гарантированное качество. Эксперт отметил, что установка деталей низкого качества может обернуться тратами на ремонт в будущем.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

Источник: Pravda.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 11
29.12.2024 
Фото:Depositphotos
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