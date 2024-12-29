Названы риски установки неоригинальных автозапчастей

Эксперт Телегин: установка неоригинальных деталей может испортить машину

Установка неоригинальных деталей может испортить автомобиль, сообщил операционный директор по сервису компании «РОЛЬФ» Егор Телегин. Он отметил, что оригинальные комплектующие выпускают под контролем завода-изготовителя автомобиля в соответствии со стандартами безопасности и экологичности.

А неоригинальные запчасти могут отличаться по качеству в зависимости от марки и страны производства. Также они могут не так идеально подходить к автомобилю, как оригинальные, поэтому их придется дорабатывать перед установкой, рассказал Телегин.

По его словам, выбирая между оригинальными и неоригинальными деталями, нужно решить, что для вас важнее: сэкономить и рискнуть или выбрать гарантированное качество. Эксперт отметил, что установка деталей низкого качества может обернуться тратами на ремонт в будущем.

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Источник: Pravda.Ru